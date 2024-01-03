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Россия обвинила ОБСЕ в отказе осудить обстрелы Белгорода со стороны Украины

Россия обвинила ОБСЕ в отказе осудить обстрелы Белгорода со стороны Украины

ОБСЕ, в лице генсека Хельги Шмид и председательствующей в ней Мальты заняли сторону Киева, отказавшись осудить удары по Белгороду со стороны ВСУ.

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Комментарии
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АФ
Александр Фейлинг
&quot;Россия обвинила ОБСЕ в отказе осудить обстрелы Белгорода со стороны Украины&quot;- это из серии &quot;выражаем озабоченность&quot; одинаковы бесмысленные слова для воюющих сторон, ничего кроме унижения своей страны не показывающие.
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23 час.
Erl Schweizer
Почему Россия не создала свою ОБСЕ в составе РФ, Белоруссии с возможностью присоединения других государств, доказанно объективно работающих в сфере безопасности?
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10 час.

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