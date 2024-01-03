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Александр Фейлинг

"Россия обвинила ОБСЕ в отказе осудить обстрелы Белгорода со стороны Украины"- это из серии "выражаем озабоченность" одинаковы бесмысленные слова для воюющих сторон, ничего кроме унижения своей страны не показывающие.