ОБСЕ, в лице генсека Хельги Шмид и председательствующей в ней Мальты заняли сторону Киева, отказавшись осудить удары по Белгороду со стороны ВСУ.
Россия обвинила ОБСЕ в отказе осудить обстрелы Белгорода со стороны Украины
Комментарии
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АФ
Александр Фейлинг
"Россия обвинила ОБСЕ в отказе осудить обстрелы Белгорода со стороны Украины"- это из серии "выражаем озабоченность" одинаковы бесмысленные слова для воюющих сторон, ничего кроме унижения своей страны не показывающие.
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23 час.
Erl Schweizer
Почему Россия не создала свою ОБСЕ в составе РФ, Белоруссии с возможностью присоединения других государств, доказанно объективно работающих в сфере безопасности?
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10 час.
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