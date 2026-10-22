Изображение сгенерировано ИИ | © РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ АВТОР: Виктория Никифорова Сенатор Грэм*, террорист и экстремист, сейчас переворачивается в гробу.
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Европа сама добровольно приняла активное участие в клоунаде, организованной клоуном еврохохлом. Верхушке ЕС и стран, входящих в ЕС, очень понравились их роли в этой постановке "Вечерний квартал 95". Пытаются даже исполнять номера на "бис".