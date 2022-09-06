Подразделения МТО общевойсковых объединений ВВО организовали всестороннее обеспечение деятельности участников СКШУ «Восток-2022» в полевых условиях

Специалисты подразделений МТО своевременно развернули полевые кухни и обеспечивают военнослужащих трехразовым горячим питанием, неукоснительно соблюдая все нормы санитарно-эпидемиологических требований.
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