Сыгран четвертый тур чемпионата Кубы по шахматам среди женщин

Со стопроцентным результатом в чемпионате Кубы по шахматам среди женщин в Санта-Кларе (Куба) идет Лорена Беатрис Монтехо Белло после четвертого тура 11 февраля, итоги тура опубликованы на специализированном сервере шахматных результатов chess-results.