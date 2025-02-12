Сыгран четвертый тур чемпионата Кубы по шахматам среди женщин

Со стопроцентным результатом в чемпионате Кубы по шахматам среди женщин в Санта-Кларе (Куба) идет Лорена Беатрис Монтехо Белло после четвертого тура 11 февраля, итоги тура опубликованы на специализированном сервере шахматных результатов chess-results.
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