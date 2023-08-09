Театр абсурда

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В Африке не приняли печеньки от Нуланд

В Африке не приняли печеньки от Нуланд

Что в США изменилось, что сейчас они поступают ровно наоборот, чем как в 2014Исполняющая обязанности замгоссекретаря США Виктория Нуланд, она же женщина с печеньками, посетила Нигер, где встретилась с военными, отстранившими президента от власти.

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