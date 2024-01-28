Данные марсохода Perseverance позволили доказать наличие озера на Марсе в прошлом

На месте кратера Езеро на Марсе в прошлом находилось озеро. Такой вывод следует из данных, собранных на Красной планете марсоходом Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Perseverance.
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