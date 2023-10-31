Друзья-инвалиды выпили два с половиной литра спирта и принялись выяснять отношения

В результате один убит, другой – в СИЗО. Полуистлевший труп 39-летнего безногого инвалида в одном из домов по улице Заводской Домострой в Малой Вишере обнаружила его сестра, проживающая в соседнем райцентре Чудово.
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