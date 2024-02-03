Продюсер Матвиенко высказался о покинувших Россию артистах

Продюсер Матвиенко назвал условие прощения уехавших из России артистов Среди многих россиян, в том числе среди звёзд шоу-бизнеса бытует мнение, что уехавшие из России звезды навсегда лишились перспектив возвращения в Россию.
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