Компания ABBYY – там увольняют только русских

В зоне особого внимания В эти дни уже не только отраслевые и деловые СМИ, но даже официальные издания и телеканалы пестрят сообщениями о беспрецедентном кадровом решении, принятом в крупнейшей международной компании, где разрабатываются программные продукты – ABBYY.
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