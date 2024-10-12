Компания ABBYY – там увольняют только русских

В зоне особого внимания В эти дни уже не только отраслевые и деловые СМИ, но даже официальные издания и телеканалы пестрят сообщениями о беспрецедентном кадровом решении, принятом в крупнейшей международной компании, где разрабатываются программные продукты – ABBYY.