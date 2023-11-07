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"РВ" показала удар ракеты, насквозь пробившей американский БТР Stryker

"РВ" показала удар ракеты, насквозь пробившей американский БТР Stryker

Русская ракета насквозь пробила и сожгла БТР США Stryker при отражении атаки ВСУ у Вербового.Военкоры Русской весны опубликовали в своем телеграм-канале фрагмент боя на участке у Вербового на Запорожском фронте.

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