Трех рабочих нашли живыми на 10-й день после наводнения в Непале

Нескольких человек нашли живыми на 10-й день после наводнения в Непале. Об этом 4 сентября сообщил депутат непальского парламента Шри Рам Неупане на своей странице в Facebook (принадлежит Meta — экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ).
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