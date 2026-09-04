Трех рабочих нашли живыми на 10-й день после наводнения в Непале

Нескольких человек нашли живыми на 10-й день после наводнения в Непале. Об этом 4 сентября сообщил депутат непальского парламента Шри Рам Неупане на своей странице в Facebook (принадлежит Meta — экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ).