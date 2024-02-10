Мужчина расстроен тем, что его будущая жена настояла на брачном договоре

Хотя многие из нас романтизируют брак, не стоит забывать, что это законно оформленные отношения. "Конечно, мы не думаем о разводе, но это жизнь, и будет разумно подготовиться к худшему", - так считает героиня сегодняшней истории, которая решила заключить брачный договор.
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