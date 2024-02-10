Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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Мужчина расстроен тем, что его будущая жена настояла на брачном договоре

Мужчина расстроен тем, что его будущая жена настояла на брачном договоре

Хотя многие из нас романтизируют брак, не стоит забывать, что это законно оформленные отношения. "Конечно, мы не думаем о разводе, но это жизнь, и будет разумно подготовиться к худшему", - так считает героиня сегодняшней истории, которая решила заключить брачный договор.

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