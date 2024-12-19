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Петербургский дневник

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РЖД организуют перевозку родственников находящихся в больницах пассажиров после столкновения поездов под Мурманском

РЖД организуют перевозку родственников находящихся в больницах пассажиров после столкновения поездов под Мурманском

С сегодняшнего дня также начнутся выплаты компенсаций пострадавшим РЖД готовы организовать транспортировку родственников пассажиров, находящихся в больницах после столкновения поезда Мурманск – Санкт-Петербург, с вагонами грузового поезда.

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