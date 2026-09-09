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Страшная атака на курорты Краснодарского края! Ночь тревог и взрывов: пожары, обломки БПЛА

Страшная атака на курорты Краснодарского края! Ночь тревог и взрывов: пожары, обломки БПЛА

Минувшей ночью Черноморское побережье Краснодарского края подверглось одной из самых продолжительных атак беспилотников.

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