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«Я не антисемит и никогда им не был». Кайри Ирвинг принес извинения за публикацию ссылки на антисемитский фильм

Разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг сделал официальное заявление, заверив, что он «не антисемит», и что он «глубоко извиняется» за пост в социальных сетях, посвященный книге и фильму, отражающим антисемитские идеи.

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