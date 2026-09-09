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Аргументы и Факты

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Рабочие завода Renault не хотят заниматься производством вооружений

Рабочие завода Renault не хотят заниматься производством вооружений

Сотрудники заводов Renault отказываются выпускать оружие на мощностях по сборке автомобилей. Об этом в среду сообщил представитель профсоюза CGT в компании Флоран Гримальди.

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