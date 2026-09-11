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Спорт Уик-Энд

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CAS снова отказал Писарскому, но адвокаты форварда удовлетворены: игрок был честен, а виновен в своем бездействии – версия юристов

CAS снова отказал Писарскому, но адвокаты форварда удовлетворены: игрок был честен, а виновен в своем бездействии – версия юристов

Спортивный арбитражный суд (CAS) отказал экс-игроку «Крыльев Советов» Владимиру Писарскому в удовлетворении его жалобы на решения Комитета РФС по этике и Апелляционного комитета РФС по косвенному участию в совершении ставок.

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