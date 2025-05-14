Дроны-камикадзе ранили троих жителей Брянской области

В результате атаки дронов-камикадзе ВСУ в Климовском районе Брянской области ранены трое человек.Трое человек были ранены в результате атаки дронов-камикадзе ВСУ в Климовском районе Брянской области, сообщил в своём Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.