Дроны-камикадзе ранили троих жителей Брянской области

В результате атаки дронов-камикадзе ВСУ в Климовском районе Брянской области ранены трое человек.Трое человек были ранены в результате атаки дронов-камикадзе ВСУ в Климовском районе Брянской области, сообщил в своём Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии