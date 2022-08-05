Вид на Запорізьку АЕС, яку було захоплено російськими військами у березні. Фото 4 серпня 2022 року. Один із реакторів на Запорізькій АЕС було відключено через обстріл лінії електропередач Росія та Україна звинувачують один одного в обстрілі найбільшої в Європі атомної електростанції Високовольтна лінія електропередач, що забезпечує подачу струму на найбільшу українську АЕС, захоплену Росією, […] Сообщение Один із реакторів на Запорізькій АЕС було відключено через обстріл лінії електропередач появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.