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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шалимов о стыке перед голом «Локо» «Зениту»: «Шипами Еремеев там въехал, но ВАР я бы не возвращал, это не явная ошибка. Два года назад Вильмар вынес бы Илью вместе с головой, ногами и мячом»

Игорь Шалимов высказался о голе « Локомотива » «Зениту», которому предшествовало столкновение Вильмара Барриоса с Ильей Еремеевым.

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