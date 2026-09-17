Моторное топливо подорожало в Алтайском крае почти на 27% за год

Цены на моторное топливо в Алтайском крае выросли в годовом сравнении на 26,96% по данным на август. Годовая инфляция ускорилась и достигла 6,84% – в прошлом месяце этот показатель составлял 6,72%, сообщает пресс-служба отделения Банка России в Алтайском крае.