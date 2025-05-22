25 млрд руб. дали Узбекистану, чтобы "нас уничтожить"?

СК

Степан Капуста

Интересно, когда наше политическое руководство клюнет, наконец-то, жареный петух? Жаль, что по Конституции в России не предусмотрен вице-президент, который бы занимался внутренней политикой (безопасностью граждан), пока Президент углубился в геополитику. Но ведь есть же Совет Безопасности... Государственный Совет, в конце-концов.