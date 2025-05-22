Илон Маск не понял, для чего правительство США выделяло узбекам огромные деньги.
25 млрд руб. дали Узбекистану, чтобы "нас уничтожить"?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СК
Степан Капуста
Интересно, когда наше политическое руководство клюнет, наконец-то, жареный петух? Жаль, что по Конституции в России не предусмотрен вице-президент, который бы занимался внутренней политикой (безопасностью граждан), пока Президент углубился в геополитику. Но ведь есть же Совет Безопасности... Государственный Совет, в конце-концов.
Ответить
15 час.
Свежие комментарии