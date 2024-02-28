Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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СК возбудил уголовное дело в отношении хозяйки кафе, не пустившей бойцов СВО

СК возбудил уголовное дело в отношении хозяйки кафе, не пустившей бойцов СВО

В подмосковном городе Люберцы хозяйка сети предприятий общественного питания не позволяла участникам спецоперации питаться в ее кафе.

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Комментарии
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АндрейБорков
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15 час.
Неизвестно Неизвестно
Жаль, что возбуждают такие дела только если это участник сво, надо на всё граждан возбуждать за унижение человеческого достоинства, вот например меня водитель маршрутки высадил посреди города, при этом на всю маршрутку кричал что бы я вышла потому что от меня воняет, а я не бомж, я обычный человек, ехала на приём к врачу, пожаловалась на водителя, и передо мной даже не извинились
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13 час.

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