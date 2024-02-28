СК возбудил уголовное дело в отношении хозяйки кафе, не пустившей бойцов СВО

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Жаль, что возбуждают такие дела только если это участник сво, надо на всё граждан возбуждать за унижение человеческого достоинства, вот например меня водитель маршрутки высадил посреди города, при этом на всю маршрутку кричал что бы я вышла потому что от меня воняет, а я не бомж, я обычный человек, ехала на приём к врачу, пожаловалась на водителя, и передо мной даже не извинились