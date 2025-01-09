Стихия обрушилась на головы: в Петербурге лед падает с крыш на прохожих

В Петербурге только лишь за один день четверо пострадавших, которым на голову упали сосульки. Причем синоптики предупреждали, что ожидается небольшое повышение температуры, и коммунальщики могли предвидеть последствия, но в одном из случаев наледь сошла даже с козырька прямо над выходом из метро.