Стихия обрушилась на головы: в Петербурге лед падает с крыш на прохожих

В Петербурге только лишь за один день четверо пострадавших, которым на голову упали сосульки. Причем синоптики предупреждали, что ожидается небольшое повышение температуры, и коммунальщики могли предвидеть последствия, но в одном из случаев наледь сошла даже с козырька прямо над выходом из метро.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии