Скажите, пожалуйста, имеет ли право моя дочь, находящаяся на семейной форме обучения, не сдавать пробный ОГЭ по математике? Скажите, пожалуйста, имеет ли право моя дочь, находящаяся на семейной форме обучения, не сдавать пробный ОГЭ по математике? Школа настаивает, аргументируя, что это обязательный экзамен для всех учащихся, независимо, на какой форме обучения они находятся.
Можно считать данный материал обращением к главе СК РФ Александру Бастрыкину
Комментарии
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Silver Kont
Мента на зону пидарасить...
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1 д.
Виктория Топадо
Когда же закончится этот беспредел на местах. Почему директор школы и участковый должны влиять на судьбу людей.
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1 д.
ИИ
Иван Иванов
Питерское кривосудие в действии.Что из себя представляет питерская полиция позволяя азерам себя избивать безнаказанно и отвязывающаяся на беззащитной РУССКОЙ женщине???????????????????
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1 д.
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