Можно считать данный материал обращением к главе СК РФ Александру Бастрыкину

Скажите, пожалуйста, имеет ли право моя дочь, находящаяся на семейной форме обучения, не сдавать пробный ОГЭ по математике? Скажите, пожалуйста, имеет ли право моя дочь, находящаяся на семейной форме обучения, не сдавать пробный ОГЭ по математике? Школа настаивает, аргументируя, что это обязательный экзамен для всех учащихся, независимо, на какой форме обучения они находятся.