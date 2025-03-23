В целях формирование у учащихся представлений о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны посредством з...

В целях формирование у учащихся представлений о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны посредством знакомства с трагическими событиями в Хатыни, воспитание уважительного отношения к исторической памяти белорусского народа, 20 марта 2025 года среди учащихся I-XI классов прошли единые уроки Памяти, посвященные трагедии в д.