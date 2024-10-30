Экс-глава федеральной почтовой связи Ингушетии обвиняется во множестве хищений

Бывший глава управления федеральной почтовой связи в Ингушетии Магомед Калиматов стал объектом обвинений по восьми эпизодам мошенничества в особо крупном размере, а также в организации преступного сообщества .
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