Россия готовит Западу проблемы отменой договоров с недружественными странами

Вчера 43K прочитали Предложения по отмене невыгодных для России международных договоров и соглашений уже подготовлены комитетом Совфеда по международным делам и будут представлены президенту для денонсации, – заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в эфире телеканала «Россия 24».