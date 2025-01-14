Россияне стали больше пользоваться платными дорогами. Так, в 2024 году общее количество поездок по скоростным магистралям превысило 379 миллионов, что на 33 процента больше по сравнению с предыдущим годом, сообщили в госкомпании «Автодор».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии