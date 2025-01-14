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Россияне стали больше пользоваться платными дорогами

Россияне стали больше пользоваться платными дорогами

Россияне стали больше пользоваться платными дорогами. Так, в 2024 году общее количество поездок по скоростным магистралям превысило 379 миллионов, что на 33 процента больше по сравнению с предыдущим годом, сообщили в госкомпании «Автодор».

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