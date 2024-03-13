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ЕС снял санкции с основателя «Яндекса» Аркадия Воложа

ЕС снял санкции с основателя «Яндекса» Аркадия Воложа

Ранее бизнесмен назвал себя «израильским предпринимателем казахстанского происхождения»Европейский союз исключил из санкционных списков одного из основателей «Яндекса» Аркадия Воложа после того, как он оставил все руководящие должности и выступил с критикой российской спецоперации на Украине.

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