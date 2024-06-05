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Трамп опаснее Байдена. Почему мир не станет лучше, если к власти придут республиканцы

Трамп опаснее Байдена. Почему мир не станет лучше, если к власти придут республиканцы

Победа Дональда Трампа на выборах, которую некоторые российские политологи расценивают как благо, лишь создаст опасную иллюзию, что с США можно договориться, тогда как риск начала глобальной войны многократно возрастёт.

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