Трамп опаснее Байдена. Почему мир не станет лучше, если к власти придут республиканцы

Победа Дональда Трампа на выборах, которую некоторые российские политологи расценивают как благо, лишь создаст опасную иллюзию, что с США можно договориться, тогда как риск начала глобальной войны многократно возрастёт.
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