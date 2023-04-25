Барбашев забросил 1-ю шайбу в плей-офф за «Вегас». У него 1+2 в 4 играх с «Виннипегом»

Гол россиянина в итоге стал победным в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли между «Голден Найтс» и «Виннипегом» (4:2, 3-1).
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