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Запад прогнозирует Украине потерю территорий, рост смертности и бедность

Запад прогнозирует Украине потерю территорий, рост смертности и бедность

Крайне мрачный прогноз относительно ближайшего будущего Украины дали Западные эксперты. По их мнению, в обозримой перспективе страну ждет не только потеря территорий, которая де-факто уже случилась, но и крах обороны, внутренний политический кризис и рост смертности населения.

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