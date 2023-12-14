Запад прогнозирует Украине потерю территорий, рост смертности и бедность

Крайне мрачный прогноз относительно ближайшего будущего Украины дали Западные эксперты. По их мнению, в обозримой перспективе страну ждет не только потеря территорий, которая де-факто уже случилась, но и крах обороны, внутренний политический кризис и рост смертности населения.