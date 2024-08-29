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Счастливое воссоединение: Гагарина вновь проводит время с бывшим мужем

Счастливое воссоединение: Гагарина вновь проводит время с бывшим мужем

Знаменитая певица Полина Гагарина может вновь сойтись с бывшим супругом Дмитрием Исхаковым. Артистка активно делится различными видео с фотографом, а также часто рассказывает о совместном времяпрепровождении в интервью.

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