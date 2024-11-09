Председатель комиссии Общественной палаты (ОП) России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал клоунадой требования бывшего президента Украины Петра Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) к действующему украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и одержавшему победу на выборах президента США Дональду Трампу.
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