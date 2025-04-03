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Спички - не игрушка

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«Кабально-крепостные условия сырьевой колонии» – русофоб-галичанин о сделке с Трампом по недрам

«Кабально-крепостные условия сырьевой колонии» – русофоб-галичанин о сделке с Трампом по недрам

Политнавигатор Владимир Зеленский собственными руками и без того унизительную сделку о недрах с Дональдом Трампом опустил до кабально-крепостного уровня сырьевой колонии, с которого, впрочем, Украина и не сходила.

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