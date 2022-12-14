Комбат «Русского Легиона»: ВСУ свозят серьезные резервы, нам нужно нанести неожиданный удар (Видео)

ВСУ не оставляют попыток прорыва на Луганском направлении, пытаясь отрезать от РФ Сватово. Об этом на прямой связи из ЛНР в эфире телеканала «Россия-1» заявил комбат БАРС-13 («Русский Легион») Сергей «Фомич» Фомченков, передаёт «ПолитНавигатор».