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Комбат «Русского Легиона»: ВСУ свозят серьезные резервы, нам нужно нанести неожиданный удар (Видео)

Комбат «Русского Легиона»: ВСУ свозят серьезные резервы, нам нужно нанести неожиданный удар (Видео)

ВСУ не оставляют попыток прорыва на Луганском направлении, пытаясь отрезать от РФ Сватово. Об этом на прямой связи из ЛНР в эфире телеканала «Россия-1» заявил комбат БАРС-13 («Русский Легион») Сергей «Фомич» Фомченков, передаёт «ПолитНавигатор».

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