Блогерша Лиза Василенко намекнула на помолвку с Моргенштерном

Блогерша Лиза Василенко опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фотографию с кольцом на безымянном пальце, спровоцировав тем самым слухи о помолвке с рэпером Моргенштерном….
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