Тема из «Слова пацана» обогнала по популярности хит Кати Лель

Саундтрек сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» — песня «Пыяла» от дуэта «Аигел» — обогнала по популярности трек Кати Лель «Мой мармеладный», который был в топе из-за многочисленных роликов в соцсетях.
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