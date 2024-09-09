SUSANIN
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SUSANIN

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Экс-замгубернатора Томской области осудили за многомиллионную растрату и поддельные дипломы

Экс-замгубернатора Томской области осудили за многомиллионную растрату и поддельные дипломы

Томск. Советский райсуд Томска приговорил бывшего заместителя губернатора Томской области по инвестиционной политике Юрия Гурдина к пяти годам колонии за организацию растраты 79 млн рублей и поддельные дипломы о высшем образовании.

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