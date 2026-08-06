Как я перестал мучить рассаду и освоил пикировку за 90 секунд без потерь

Каждый сезон для меня начинался с одного и того же мучительного ритуала. Я раскладывал на столе десятки пластиковых стаканчиков, вооружался колышком и морально готовился к многочасовой битве с крошечными томатными кустиками.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии