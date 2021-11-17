Спорт Уик-Энд

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Александр КЕРЖАКОВ: Кто сильнее – Круговой или Сантос? Поэтому он, Мостовой и Ерохин не попадают в основу «Зенита». А вот за брата переживаю

Александр КЕРЖАКОВ: Кто сильнее – Круговой или Сантос? Поэтому он, Мостовой и Ерохин не попадают в основу «Зенита». А вот за брата переживаю

Накануне матча с «Зенитом» главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков дал интервью «Спорт уик-энду».

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