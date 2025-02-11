Издатель GTA 6 не боится обвинений в разжигании насилия в реальном мире Издате...

Издатель GTA 6 не боится обвинений в разжигании насилия в реальном миреИздатель GTA 6, компания Take-Two Interactive, не беспокоится о том, что новый выпуск культовой серии может спровоцировать всплеск насилия в реальном мире.
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