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Билли Айлиш напугала фанатов новой татуировкой

Билли Айлиш напугала фанатов новой татуировкой

Многие подписчики эпатажной певицы увидели что-то зловещее в новом рисунке на теле звезды. фото: СоцсетиЕще в сентябре американская певица Билли Айлиш засветила часть новой татуировки у себя на шее.

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