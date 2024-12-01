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Президент Асад впервые прокомментировал ситуацию на северо-западе Сирии

Президент Асад впервые прокомментировал ситуацию на северо-западе Сирии

Президент Сирии Асад после визита в Москву впервые прокомментировал ситуацию на северо-западе страны, в районе второго по величине сирийского города Алеппо, где  правительственная армия отступает под натиском исламистской группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»*, сообщил ТАСС.

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