Президент Асад впервые прокомментировал ситуацию на северо-западе Сирии

Президент Сирии Асад после визита в Москву впервые прокомментировал ситуацию на северо-западе страны, в районе второго по величине сирийского города Алеппо, где правительственная армия отступает под натиском исламистской группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»*, сообщил ТАСС.