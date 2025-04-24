Какие последствия были победы Майдана и прихода к власти Зеленского для экономики Украины? Чем Польша отличается от Украины в контексте экономического роста и модернизации? Как влияет бандеровская идеология на экономическое развитие Украины? Чтобы понять, почему у Украины нет альтернатив, достаточно взглянуть на диаграмму ВВП на душу населения по паритету покупательной способности (в постоянных долларах 2021 года) для Украины, России, Польши и Турции, которая активно развивается.