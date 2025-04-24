GOLOS.EU ‣ Голо...
Сайт "GOLOS.EU"
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

GOLOS.EU ‣ Голос Правды. Украина онлайн

135 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Лепаева
    Аляска давно проданаРостислав Шапошни...
  • Gennady Domnenko
    После комментариев этого существа о строительстве Крымского моста, ее нельзя воспринимать как пророссийского человека...Татьяна Монтян: К...
  • Eduard
    Глупый вопрос! Зели люди доверялипотому что говорил хорошо! Другое делочто Зеля оказался продажным подонком через п...Михаил Чаплыга: П...

Евгений Мураев: Украина. Отсутствие альтернатив и падение ВВП на душу населения — печальная реальность

Евгений Мураев: Украина. Отсутствие альтернатив и падение ВВП на душу населения — печальная реальность

Какие последствия были победы Майдана и прихода к власти Зеленского для экономики Украины? Чем Польша отличается от Украины в контексте экономического роста и модернизации? Как влияет бандеровская идеология на экономическое развитие Украины? Чтобы понять, почему у Украины нет альтернатив, достаточно взглянуть на диаграмму ВВП на душу населения по паритету покупательной способности (в постоянных долларах 2021 года) для Украины, России, Польши и Турции, которая активно развивается.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх