Интересная жизнь с Vera Star На Западе бьют тревогу и причина для этого очень веская. Из-за действий России, которые уже названы целенаправленной диверсией, Штаты и Великобритания лишились важнейшего финансового актива, коим является золото - об этом сегодня пишут многочисленные международные издания.
Путин потирает руки, глядя на то, как Британия и США лишаются своих золотых активов. Россия вновь обвела всех вокруг пальца
Комментарии
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Наталия
Коллективный Запад, возглавляемый США, действиями, направленными против России, своими руками , и очень эффективно пилит сук, на котором до последнего времени так комфортно восседал.
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3 д.
N
Nata
если там еще что-то осталось забирать. Бумажные обязательства могут быть просто не обеспечены физическим металлом.
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3 д.
ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Причем тут "Путин потирает руки"? Это все плоды западной недальновидности... Запад сам собственными действиями подтолкнул сначала Россию, а затем ( пример оказался очень уж наглядным!) и другие страны хранить золото у себя "дома", перестав доверять западным банкам.
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3 д.
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