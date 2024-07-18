Чем Джей Ди Вэнс может помочь Трампу на президентских выборах в США

REUTERS/Jeenah Moon Третий день съезда Республиканской партии США снова закрылся овациями. Ставленник Дональда Трампа Джеймс Дэвид Вэнс официально объявил о готовности баллотироваться на пост вице-президента.
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