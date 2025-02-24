Азиатско-тихоокеанские рынки в понедельник повторили пятничную динамику Уолл-стрит

Азиатско-тихоокеанские рынки начали неделю преимущественно снижением, отреагировав на негативную динамику Уолл-стрит в пятницу, которая была спровоцирована ухудшением экономических показателей США и сохраняющейся высокой инфляцией.
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