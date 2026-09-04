«Точка невозврата пройдена»: Кобяков высказался о ситуации на Украине

Советник президента России Антон Кобяков заявил, что ситуация вокруг конфликта на Украине достигла стадии, когда произошли необратимые изменения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- L Попрыгала на меха...
- НН Корабли без экипа...
- Против двоих подр...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым